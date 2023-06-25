Сельчанам в Гёйгёле рассказали о золотоносном руднике

На встрече с жителями села, расположенного рядом с рудником «Тюлаллар», где с текущего года ЗАО AzerGold начало работы по добыче, были обсуждены вопросы определения социальных потребностей и инициатив, которые будут реализованы в будущем. На встрече жители села были проинформированы о плане эксплуатации золотоносного рудника «Тюлаллар».

Было отмечено, что процесс обработки ресурсов золотоносного месторождения «Тюлаллар», открытого, но не широко исследованного в СССР, и взятого на государственный баланс после того, как его запасы были подтверждены в результате деятельности акционерного общества, осуществляется в Дашкесанском районе, на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП). С этой целью для обеспечения кратчайшего транспортного сообщения от рудника «Тюлаллар» в направлении ЧИРУП с максимальной удаленностью от жилых районов по заказу ЗАО были построены автомобильные дороги Тюлаллар - Зурнабад - поселок Гянджа, а также дороги вокруг окрестностей сел Керемли и Гушчу. В результате было достигнуто сокращение расстояния между селом Тюлаллар и селом Човдар Дашкесанского района с 80 до 50 км. Введенные в эксплуатацию новые дороги обеспечивают не только транспортное сообщение между горнодобывающим и производственным участком, но и более удобное передвижение граждан.

Было подчеркнуто, что ввод в эксплуатацию рудника «Тюлаллар» предвещает значительный вклад в повышение занятости в регионе, развитие ненефтяного сектора Азербайджана, дальнейшее улучшение благосостояния населения Гёйгёльского района. До внимания было доведено то, что местные жители, уже вовлеченные в эту работу, ощущают положительные последствия этого.