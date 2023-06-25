Канал Пригожина: «Самое интересное еще впереди»

Соцсети, принадлежащие главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, отреагировали на сообщения, публикуемые в российских СМИ и телеграм-каналах о дальнейшей судьбе «вагнеровцев» и их лидере.

В одном из пригожинских телеграм-каналов говорится: «Читая ТГ-каналы и глядя на телерепортажи, активно отправляющие на пенсию копать картошку Евгения Пригожина инфлюэнсеры и политаналитики, видимо, уже разоружили 50 000 активных бойцов ЧВК «Вагнер». А ведь, как сказал наш президент Владимир Путин, его пресс-секретарь «несет иногда такую пургу», что самое интересное еще, возможно, впереди».