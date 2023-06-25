Шеф евродипломатии: «Монстр кусает своего создателя»

Попытка мятежа, предпринятая группой наемников ЧВК «Вагнер», показывает, что военная машина России дает трещины из-за войны против Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, прибывший в Люксембург на встречу министров иностранных дел стран ЕС. Его заявления приводит BBC.

«Политическая система показала свою хрупкость, а военная мощь дала трещины. Тревожно видеть, что Россия — будучи ядерной державой — может войти в фазу политической нестабильности», — сказал Боррель.

«Монстр, созданный Путиным в лице «Вагнер», кусает своего создателя». Так Боррель описал последние события в России.

По его словам, Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, что и станет одной из главных тем предстоящей встречи в Люксембурге.