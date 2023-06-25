Марков предрекает новый мятеж: «Россия идет в неправильном направлении»

«Да, сейчас путч не удался, — написал он в своих соцсетях. — Но у путчей есть фундаментальные причины. И если причины остаются, то путч повторится. И тогда он может быть уже успешным».

Политолог отметил, что жители России увидели, что страна чуть не рухнула в кризис: «И все поняли, что власть должна менять свою политику очень серьезно. И власть увидела, что она должна менять свою политику. Что не «все идет по плану». Но как менять? Ответа на этот вопрос нет».

По словам Маркова, «сейчас, когда угроза победы путча, хаоса и гражданской войны миновала, нужно ясно сказать: страна идет в неправильном направлении. Страна в войне полтора года. Страна в конфликте с половиной мира. И сейчас еще прошла по грани срыва в гражданскую войну».

Политолог считает, что президент РФ «Владимир Путин пользуется огромной поддержкой абсолютного большинства населения и имеет возможность провести необходимые изменения. А вот какие это будут изменения - это пока вопрос открытый. Но ясно, что спрашивать совета нужно не у советников, которые так много провалили, а у народа…»

Марков называет погибших во время мятежа 15 военных «элитой армии, суперпрофессионалами… Если будет второй мятеж, то погибнет намного больше. А если ничего не менять серьезно, если оставить причины мятежа, то второй мятеж будет обязательно».