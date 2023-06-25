Адвокаты в Армении жалуются на насилие и бастуют

Адвокаты Армении в понедельник объявили забастовку на один день из-за случаев насилия в отношении адвокатов в участках полиции страны. Об этом говорится в заявлении главы Палаты адвокатов республики Симона Бабаяна.

«Недавние случаи насилия в отношении адвокатов и отсутствие у них должной правовой оценки говорят об опасности, в которой этот правовой институт находится в Армении… В целях предотвращения существующих препятствий для осуществления адвокатской профессиональной деятельности, обеспечения эффективной защиты нарушенных прав адвокатов 26 июня 2023 года мы проведем однодневную акцию протеста, отказывая в предоставлении защиты или представительства в государственных органах Республики Армения», - говорится в сообщении.