Азербайджан, наконец, вернул Эрмитаж

«Аграркредит» пообещал сохранить гостиницу и рассчитывает договориться с Эрмитажем, чтобы сохранить за отелем название. Однако если в музее откажут, проект будет развиваться под другим брендом.

Официальная гостиница Эрмитажа в Санкт-Петербурге перешла в собственность Азербайджана. Судя по документам Росреестра, новый владелец отеля — небанковская организация «Аграркредит», учрежденная Министерством финансов Азербайджана — вступил в права собственности 15 июня, пишут российские СМИ.

«Мы подготовили обращение (к руководству Эрмитажа — прим.) и сегодня его отсылаем», — цитирует «Фонтанка» представителя «Аграркредита» Измира Исмаилова.

Вступивший в права собственник планирует обновить интерьер отеля, но сохранить стиль заведения. Сумма инвестиций пока не известна, ее предстоит определить.

The Hermitage Hotel открылся в 2013 году в восстановленном здании Дома культуры работников пищевой промышленности на улице Правды, 10. Зданием владела Международная балтийская инвестиционная компания азербайджанского бизнесмена Эльшана Бабаева. Лицензионный договор на использование товарного знака Эрмитажа действует до мая 2028 года.

В 2016 году Международный банк Азербайджана (сейчас банк ABB), который финансировал восстановление здания через одну из своих структур, потребовал погасить долги на общую сумму $35 млн. После длительной судебной тяжбы отель «Эрмитаж» выставили на торги, а Эльшан Бабаев стал фигурантом уголовного дела об уклонении от погашения о кредиторской задолженности.