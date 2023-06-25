В России поставили под вопрос участие Путина в выборах

По его мнению, представители российской элиты могут даже попытаться убедить Путина не участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Захват Ростова-на-Дону, стремительный марш на Москву наемников ЧВК «Вагнер» и практически полное отсутствие сопротивления мятежу со стороны силовых структур подорвали имидж президента РФ Владимира Путина в глазах российской элиты. Об этом The New York Times сказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

«Идея того, что Путин, находясь во власти, обеспечивает стабильность и гарантирует безопасность, потерпела фиаско в последние 24 часа, - сказал Ремчуков. - Если еще месяц назад я был уверен, что Путин, безусловно, пойдет на выборы, потому что таково его право, то теперь я вижу, что элиты больше не могут чувствовать себя в полной безопасности».

По словам главного редактора российского издания, это очень хорошо чувствовалось в Москве в субботу. «Несколько известных людей бежали из российской столицы в день мятежа», - рассказал Ремчуков.

«Близкие к Путину люди теперь могут попытаться уговорить его не идти на выборы», - полагает Ремчуков.