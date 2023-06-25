Евроигры: успехи Азербайджана в бадминтоне, неудачи в стрельбе и таэквондо фото, обновлено 15:15
Азербайджанские бадминтонисты с победы стартовали на Евроиграх в Польше.
Эди Рески Двичайо в первом матче групповой стадии победил испанца Луиса Энрике Пенальвера – 2:1. Эди выступает в группе «G», где его также ждут встречи с представителями Болгарии и Украины. По два лучших спортсмена из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
Кейша Фатима Аз Захра взяла верх над Самантой Голубицкайте из Литвы – 2:0. В группе «D» соперницами Захры будут также бадминтонистки из Германии и Молдовы.
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В седьмой соревновательный день на Европейских играх в Польше Азербайджан представлен в пяти видах спорта.
В заключительный день соревнований по таэквондо, которые проходят в городке Крыница-Здруй, выступает Талех Сулейманов (87 кг). Его соперником в 1/8 финала был немец Александр Бахманн, которому Талех проиграл 1:2.
В турнире по муай-таю, проходящему в Мысленице, сегодня пройдут полуфиналы. В эту стадию пробились три представителя Азербайджана – Хаял Алиев (67 кг), Айсу Девришова (57 кг) и Эмили Рзаева (63,5 кг). В поединках за выход в финал их ждут поединки с Оскаром Сигертом (Польша), Патрисией Наталь Акслинг (Швеция) и Терезой Стечовой (Чехия).
Стоит напомнить, что как минимум бронзовые медали у наших спортсменов уже в кармане.
В боксе у Азербайджана тоже выступят сегодня три спортсмена. Шахла Аллахвердиева (66 кг) в 1/8 финала будет боксировать с бельгийкой Ошин Дериув.
Месуд Юсифзаде (51 кг) встретится на этой же стадии с Аттилой Бернатом из Венгрии. А Мурад Аллахвердиев (80 кг) в 1/8 финала будет драться с финном Никтой Найштедтом.
В Тарнове стартовали сегодня соревнования по бадминтону. Азербайджан представляет квартет индонезийских натурализованных спортсменов. В личных состязаниях примут участие Эди Рески Двичайо и Кейша Фатима Аз Захра. В парном турнире выступят Азми Говимурамадхони - Эди Рески Двичайо и Эра Мафтуха - Кейша Фатима Аз Захра.
Во Вроцлаве в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета Нигяр Насирова заняла в квалификации 25-е место и не попала в финал.
Напомним, на данный момент у сборной Азербайджана 5 медалей – 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые награды в активе каратистов Турала Агаларзаде (67 кг) и Ирины Зарецкой (68 кг), серебро у таэквондиста Сайада Дадашова (54 кг), бронза у каратиста Асимана Гурбанлы (свыше 84 кг) и таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг).