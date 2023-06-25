Азербайджанские бадминтонисты с победы стартовали на Евроиграх в Польше.

Эди Рески Двичайо в первом матче групповой стадии победил испанца Луиса Энрике Пенальвера – 2:1. Эди выступает в группе «G», где его также ждут встречи с представителями Болгарии и Украины. По два лучших спортсмена из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Кейша Фатима Аз Захра взяла верх над Самантой Голубицкайте из Литвы – 2:0. В группе «D» соперницами Захры будут также бадминтонистки из Германии и Молдовы.

*** 13:28

В седьмой соревновательный день на Европейских играх в Польше Азербайджан представлен в пяти видах спорта.

В заключительный день соревнований по таэквондо, которые проходят в городке Крыница-Здруй, выступает Талех Сулейманов (87 кг). Его соперником в 1/8 финала был немец Александр Бахманн, которому Талех проиграл 1:2.