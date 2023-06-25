Бунт Пригожина: в Британии решили готовиться к внезапному распаду России

Как сообщает The Times, в Лондоне предполагали, что решение президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года может обернуться для России крахом и военно-политической катастрофой.

Великобритания планирует готовиться к вероятному распаду России, чтобы геополитические изменения не всколыхнули устройство британцев.

«Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть лишь «Глава 1» чего-то нового», - считает собеседник издания.

По мнению бывшего военного атташе Британии в Москве Джона Формана, успешное восстание Пригожина было бы наихудшим сценарием, потому что главе ЧВК «Вагнер» совершенно чужды либеральные ценности.

Форман предположил, что западные дипломаты не ожидали кризиса в РФ, и мятеж Пригожина тоже стал для них сюрпризом: «Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном «марше на Москву» речь не шла».