Гиркин призывает повесить Пригожина

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) призвал повесить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за организацию военного мятежа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Прошу воспринимать как мнение. Например, я не считаю, что все командиры и бойцы «Вагнера» заслуживают расстрела. Но повесить «Повара» за мятеж и убийство наших офицеров просто необходимо для сохранения России как государства», - предлагает Стрелков.