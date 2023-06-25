Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13:52

За последние несколько недель пограничная служба Азербайджана арестовала более сорока граждан Непала, заверяющих, что они незаконно пересекли территорию нашей страны, чтобы попасть… в США. В то время как, по мнению правительства Непала, эти люди могли быть завербованы российскими властями для участия в боевых действиях в Украине. Милан Туладхар, посол Непала в Москве, сообщил по телефону журналисту газеты The Kathmandu Post, что только за последние несколько дней власти Азербайджана арестовали более тридцати граждан Непала, пытавшихся незаконно пересечь границу страны, чтобы «нелегальными путями добраться до США».

Эта новость появилась на фоне распространенной в соцсетях информации о том, что Министерство обороны Российской Федерации и частные военные компании вербуют непальских граждан в качестве наемников для участия в войне в Украине. 6 мая Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию об аресте на границе с Грузией нескольких десятков иностранных граждан, в том числе десяти непальцев, пытавшихся незаконно пересечь границу Азербайджана. В ходе операции были также арестованы граждане Азербайджана Халид Надирли и Турал Агаев, выступавшие в качестве «гидов». В апреле Госпогранслужба Азербайджана арестовала еще одну группу граждан иностранных государств, в том числе больше двадцати граждан Непала, при которых были поддельные паспорта и визы. В связи с чем непальский посол в Москве Милан Туладхар отметил, что после уплаты штрафа в размере 4 000 долларов за каждого задержанные были освобождены.

«Только за последний месяц по меньшей мере тридцать граждан Непала были арестованы за просроченные визы властями Азербайджана, - отметил посол. – Эти люди, поддавшись на уловку рэкетиров, обещавших, что переправят их в США, попали в Баку через Ближний Восток. Насколько мне известно, чтобы проникнуть в США через Азербайджан, каждый из них заплатил рэкетирам не менее миллиона рупий (примерно 7 600 долларов США – ред.)». Посольство Непала в Москве пытается в данный момент связаться со своими соотечественниками, чтобы предоставить им для возвращения на родину проездные документы, после того, как они заплатят штраф и будут освобождены из-под стражи. «Мы пытаемся связаться с задержанными через переводчиков, чтобы получить о них более подробную информацию, - уточнил посол Непала в Москве. - В последнее время мы видим, что непальцы попадают в различные юридические проблемы в некоторых странах Восточной Европы. Около четырех месяцев назад в Беларуси от переохлаждения умер один из них. Потребовалось несколько недель, чтобы забрать тело покойного и переправить его в Катманду. Точно так же с помощью Международной организации по миграции мы репатриировали из Казахстана одного из наших граждан». Чтобы добиться досрочного освобождения своих соотечественников, посольство Непала в Москве пытается также связаться с властями Азербайджана. По словам Туладхара, трое граждан Непала, арестованных в мае азербайджанскими властями, должны быть в июле освобождены. «Как только они выйдут на свободу, мы предоставим им проездные документы, чтобы они могли вернуться в Непал», - заверил посол.