Министр обороны предупредил карабахских сепаратистов

«Мы знаем их численность, их вооружение, знаем их морально-психологическое состояние, знаем, на что они способны. Как отметил президент Азербайджана , у них абсолютно нет никаких шансов на какие-то действия… против азербайджанской армии», - цитирует Интерфакс-Азербайджан Закира Гасанова.

Незаконные армянские вооруженные формирования в Карабах ском экономическом районе не представляют серьезной угрозы для Азербайджана, с ними сможет справиться один корпус азербайджанской армии, заявил министр обороны страны Закир Гасанов в интервью телеканалу CBC.

Министр отметил, что «… если они пойдут на провокации, вздумают осуществить какие-то противоправные действия против ВС Азербайджана, то с этими НВФ может справиться один корпус азербайджанской армии…»

Гасанов отметил, что благодаря большим возможностям разведки у Азербайджана есть полная информация про армянские НВФ.

«Мы знаем полностью их вооружение, это несколько десятков танков, которые требуют технического ремонта и обслуживания, несколько десятков орудий, у которых тоже есть проблемы… Однозначно могу сказать, что эти «подразделения» никакой опасности для Азербайджана не представляют, все их возможности - это мелкие провокации, которые они, возможно, планируют. Однако я их предупреждаю, что в таком случае против них по законам Азербайджана будут использованы подразделения ВС Азербайджана, которые заставят их выполнить все требования», - сказал министр.

Гасанов отметил, что рассчитывает на торжество разума, и НВФ, осознав, что у них «нет вариантов, должны действовать в рамках международных законов и территориальной целостности Азербайджана».