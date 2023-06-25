В парламенте Армении кипят страсти

Согласно сообщению армянских СМИ, причиной очередной перепалки стал упрек представителей правящей партии в адрес оппозиции из-за их отсутствия на гражданской панихиде по депутату от правящей партии «Гражданский договор» Вигену Хачатряну.

В ответ на это секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян напомнил, что участие в панихиде - личное дело каждого, и это не следует политизировать: «Точно так же мы можем спросить вас: были ли вы на похоронах генерал–майора, депутата Манвела Григоряна, Вигена Степаняна, Армена Григоряна и других?»

В ответ на это спикер парламента Ален Симонян заявил, что неучастие в панихиде по коллеге оставляет на совести оппозиции. Он призвал Минасяна прочитать его пост об этом и постыдиться. После чего между Симоняном и главой фракции «Армения» Сейраном Оганяном завязалась словесная перепалка. Спикер парламента заявил, что война была проиграна из-за таких генералов, как Оганян, и ушел.

Оганян назвал спикера «негодяем», страсти накалились, вице-спикер Рубен Рубинян был вынужден объявить перерыв под непрерывные крики депутатов и отключил трансляцию.