MINEPS VII в Баку: 550 участников из 124 стран и организаций
Сегодня в Баку начала свою работу VII Международная конференция министров в области физкультуры и спорта и высокопоставленных лиц (MINEPS VII).
Право на проведение этого мероприятия Азербайджан получил в октябре прошлого года на заседании Межправительственного комитета физкультуры и спорта (CIGEPS) в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, которым руководил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.
В Баку приехали более 50 министров и руководителей. Всего в MINEPS VII принимают участие около 550 гостей из 124 стран и международных организаций.
По итогам Конференции будет принят партнерский документ по проекту Fit for Life, который является спортивной инициативой ЮНЕСКО.
Подобные мероприятия подразумевают и множество отдельных встреч. Так, сегодня министр Фарид Гаибов провел встречи с коллегами из Узбекистана, Индии, Мексики.
В рамках MINEPS VII сегодня в 17:00 у Бакинского конгресс-центра пройдут показательные выступления по ряду видов спорта – гимнастике, баскетболу, стрельбе, настольному теннису, парусному спорту, футболу, бадминтону, фехтованию и национальным видам спорта.
MINEPS VII завершит свою работу 29 июня.