MINEPS VII в Баку: 550 участников из 124 стран и организаций

Сегодня в Баку начала свою работу VII Международная конференция министров в области физкультуры и спорта и высокопоставленных лиц (MINEPS VII).

Право на проведение этого мероприятия Азербайджан получил в октябре прошлого года на заседании Межправительственного комитета физкультуры и спорта (CIGEPS) в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, которым руководил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

В Баку приехали более 50 министров и руководителей. Всего в MINEPS VII принимают участие около 550 гостей из 124 стран и международных организаций.

По итогам Конференции будет принят партнерский документ по проекту Fit for Life, который является спортивной инициативой ЮНЕСКО.

Подобные мероприятия подразумевают и множество отдельных встреч. Так, сегодня министр Фарид Гаибов провел встречи с коллегами из Узбекистана, Индии, Мексики.