Вооруженные силы Украины освободили село Ровнополь в Донецкой области под Угледаром. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Село находится в Волновахском районе. ВС РФ захватили его в ходе полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Это девятый населенный пункт, который украинским военным удалось занять за время контрнаступления.

Кроме того, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, украинские подразделения восстановили контроль над западным берегом канала Северский Донец - Донбасс, «зачистив плацдарм врага».