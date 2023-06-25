Гасанов: Мира с Азербайджаном многие в Армении не хотят

«… В Армении есть очень много сил, которые не желают мира, и особенно в армии. Видимо, это ставленники бывших властей, потому что, хотя я и не политик и не вправе это обсуждать, но заявления, которые мы слышим от руководства этой страны, и то, что происходит на условной государственной границе, часто не совпадают. То есть, возможно, там есть лица, заинтересованные в этих провокациях», - сказал Гасанов.

В Армении есть силы, не желающие мира с Азербайджаном, в том числе в армии, заявил министр обороны Закир Гасанов в интервью телеканалу CBC.

Министр отметил, что Азербайджан, как заявлял ранее президент Ильхам Алиев в своем выступлении, предлагает Армении мир, и в соответствии с этим у Баку есть свои условия, которые Еревану необходимо принять. «Если они с этим не согласны, то, как отметил Верховный главнокомандующий, мы будем находиться там, где находимся», - сказал Гасанов.

Министр обороны напомнил, что Армения неоднократно после Второй Карабахской войны пыталась совершить провокации на условной границе, но результат для них «всегда был плачевный».

«После войны 2020 года азербайджанская армия… приблизительно шесть крупных операций провела на условной государственной границе, в результате которых армянская армия понесла большие потери как в живой силе, так и технике. В то же время Азербайджан занял стратегические высоты. В настоящее время, имея такое стратегическое преимущество, мы создали там очень мощную систему огня. Это включает в себя возможность воздействовать на все стратегические пути снабжения и передвижение войск в самой Армении. Мы также создали там мощные инженерные сооружения, которые дают нам возможность иметь оперативное преимущество», - подчеркнул министр.