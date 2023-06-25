Иранцы использовали Россию для атаки на израильтян

Агенты иранской разведки, которые намеревались совершить на Кипре теракты в отношении израильтян, прилетели в турецкую часть острова из России, сообщили в понедельник, 26 июня, израильские СМИ.

Согласно сообщению, отсюда они направили террористов в греческую часть острова, поставив им задачу убить представителей ХАБАД, бизнесменов или туристов из Израиля.

Силовые структуры Кипра несколько месяцев вели операцию по поимке террористов и иранских агентов. Первоначальная информация о планах террористов поступила киприотам от коллег из США.