Министр обороны: Азербайджан закупает новые ракетные системы

Азербайджан закупает новые ракетные системы для решения задач, стоящих перед армией, заявил министр обороны страны Закир Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

«Помимо тех ракет, которые у нас есть - мы их запас пополнили после окончания войны, - идет также модернизация некоторых ракет, поскольку во время боевых действий были проблемы воздействия с системой радиоэлектронной борьбы противника. Также идет закупка новых ракетных систем, которые обеспечивают нам решение задач, стоящих перед армией, и тех угроз, которые звучат в адрес Азербайджана», - заявил министр обороны.