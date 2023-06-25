Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» «всех взбодрил». Такую оценку этим событиям дал сам глава наемников Евгений Пригожин.

В Сети появилось видео, снятое вечером 24 июня, когда Пригожин покидал Ростов-на-Дону после объявленного прекращения мятежа. На вопрос американского журналиста Патрика Ланкастера, как он оценивает результаты мятежа, глава наемников ответил: «Нормально. Всех взбодрили».

На текущий момент это последнее заявление Пригожина, сделанное им публично. С тех пор от него нет никаких известий.