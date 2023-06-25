Раиси переговорил с Путиным и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси. В пресс-службе Кремля заявили, что в ходе переговоров Раиси выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня.

Кроме того, Путин и Раиси обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание практической реализации имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта. Президенты России и Ирана также затронули некоторые вопросы международной повестки, в том числе ситуацию на Южном Кавказе и урегулирование сирийского конфликта.

Также состоялся телефонный разговор президента Ирана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. Стороны обсудили региональное развитие, дальнейшее развитие отношений между Арменией и Ираном.