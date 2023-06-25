Большая часть работ выполнена: Гасанов о переходе армии на турецкую модель

«Эта работа ведется по поручению президента Ильхама Алиева о реорганизации азербайджанской армии по структуре турецких вооруженных сил. В этом направлении большая часть работ уже выполнена, я бы сказал, что где-то на 70%. Это включает в себя вопросы управления, военного образования, структур вооруженных сил и боевой подготовки», - цитирует Интерфакс-Азербайджан Закира Гасанова.

Министр указал, что «практически каждый день идут совместные учения что на территории Турции, что в Азербайджане с участием наших специалистов всех видов вооруженных сил. Учитывая то, что ВС Турции одни из самых сильнейших в мире, это наш большой шанс».

Гасанов также сообщил, что совместно с Турцией планируется проект, подразумевающий не только закупку у Анкары новых беспилотников, но и их совместное производство и эксплуатацию в Азербайджане: «… Решение уже принято».