Президенту РФ Владимиру Путину удалось в последний момент предотвратить появление наемников ЧВК «Вагнер » в Москве, однако его имидж правителя, обладающего полным политическим контролем над страной, сильно пошатнулся. Так Bloomberg оценивает главное последствие мятежа «вагнеровцев».

Со ссылкой на источники издание утверждает, что Путин проигнорировал неоднократные предупреждения о приближении тяжеловооруженных бойцов «Вагнер» к Москве, чем шокировал своих приближенных. Вместо этого российский лидер позволил наемникам подобраться так близко, что региональным властям пришлось задействовать танки и подключать военных для обороны. Это подпитывало немыслимые когда-то сомнения в способности Путина руководить страной.

Это редкий случай, когда оценки события в Москве и на Западе во многом сходятся.

США и Евросоюз тоже считают, что по репутации и абсолютной власти Путина нанесен мощный удар. И неоднозначная сделка с Евгением Пригожиным, который согласился не идти на Москву, вовсе не означает возврата к статус-кво. Противостояние в российской власти далеко не окончено, пишет Bloomberg.