Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Минобороны, которым в соответствии с распоряжением президента Азербайджана присвоены высшие воинские звания.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны Азербайджана, после торжественного оглашения распоряжения президента Азербайджана о присвоении высших воинских званий военнослужащим и соответствующего распоряжения министра обороны в торжественной обстановке состоялась церемония вручения военнослужащим высших воинских званий.

Награжденные офицеры выразили благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и руководству Минобороны за оказанное доверие, выразив уверенность, что они оправдают это доверие.