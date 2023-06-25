Лавров рассказал, как Лукашенко предложил Путину помощь

Утром 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и предложил ему посодействовать в разрешении ситуации с ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным мирным путем. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров, слова которого передают российские СМИ.

«В ходе телефонного разговора с Путиным Лукашенко выступил за разрешение ситуации миром, а также за то, чтобы избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву», - сказал Лавров.

«Предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — добавил российский министр.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что посол США Линн Трейси в связи с попыткой мятежа связывалась с российскими представителями, чтобы прояснить позицию Вашингтона. По версии министра, Трейси подчеркнула, что мятеж Пригожина — внутреннее дело России, к которому США не имеют отношения, а также выразила надежду, что российское ядерное оружие будет в порядке.

Пресс-служба Лукашенко в субботу вечером заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» согласился остановить колонну после переговоров с белорусским лидером. Сам Пригожин об этом не говорил. Лукашенко лично разговор с основателем ЧВК тоже не комментировал.