Германия отвергла план Евросоюза

Высокопоставленные представители правительства ФРГ выразили сомнения, что план Еврокомиссии по передаче части российских активов на восстановление Украины получит достаточную поддержку из-за слишком высоких юридических рисков, пишет газета в понедельник, 26 июня.

Германия высказала возражения против планов ЕС по изъятию замороженных активов ЦБ РФ на восстановление Украины, предупредив, что подобные «поспешные действия» могут таить в себе юридические и финансовые риски. Об этом сообщает Financial Times.

В частности, чиновник в МИД Германии заявил, что Москве придется заплатить за нанесенный Украине ущерб, и Берлин «делает все возможное в рамках закона», чтобы найти и заморозить активы находящихся под санкциями россиян и компаний, но идея использовать эти средства для восстановления Украины вызвала «сложные финансовые и юридические вопросы».

Другой немецкий чиновник указал в интервью изданию, что идея передать Киеву замороженные российские активы «открывает ящик Пандоры», поскольку создает прецедент для других требований, в частности, запросов Польши о выплате Германией репараций за ущерб во время Второй мировой войны.

Один из немецких чиновников, с которыми беседовали журналисты, указал, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман изучил предложения ЕС по изъятию активов ЦБ РФ и пришел к выводу, что они неприменимы с юридической точки зрения. Официальный представитель ведомства в ответ на запрос газеты отказался от комментариев.