Сегодня, 26 июня, азербайджанский народ с гордостью и уважением отмечает День Вооруженных сил Азербайджана.

Подвиг азербайджанской армии, сбросившей под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева ярмо армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, вместе с именами шехидов и ветеранов будет золотыми буквами навечно вписан в историю Азербайджанской Республики.

В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана компании «166 Грузоперевозки и Логистика» и «156 Служба эвакуации» организовали встречу с ветеранами азербайджанской армии, которые сражались за освобождение наших земель в 44-дневной Отечественной войне.