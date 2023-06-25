Сюрприз ветеранам от ведущей логистической компании Азербайджана фото
Сегодня, 26 июня, азербайджанский народ с гордостью и уважением отмечает День Вооруженных сил Азербайджана.
Подвиг азербайджанской армии, сбросившей под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева ярмо армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, вместе с именами шехидов и ветеранов будет золотыми буквами навечно вписан в историю Азербайджанской Республики.
В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана компании «166 Грузоперевозки и Логистика» и «156 Служба эвакуации» организовали встречу с ветеранами азербайджанской армии, которые сражались за освобождение наших земель в 44-дневной Отечественной войне.
Как сообщает haqqin.az, в мероприятии принял участие брат шехида Мурада Мамедова, который был сотрудником «Службы эвакуации 156».
Руководство компании, уделяющее особое внимание заботе о ветеранах войны, поздравляет всех ее участников, а также членов их семей с Днем Вооруженных сил Азербайджана.