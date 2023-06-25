Бизнес-партнер Джахангира Гаджиева - Бабаев окончательно потерял престижный отель в Санкт-Петербурге продолжение главной темы
Как уже сообщалось, по итогам многолетних судебных разбирательств отель «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге стал собственностью азербайджанской госкомпании - финансовой структуры «Аграркредит» (учредитель — Министерство финансов Азербайджана), которая приобрела право собственности на этот объект.
Отметим, что отель был отремонтирован благодаря кредитам на десятки миллионов долларов, предоставленных банком МБА-Москва – дочерней структурой Международного банка Азербайджана в России.
После того, как Малик Бабаев, бывший деловой партнер скандально известного Джахангира Гаджиева и экс-владелец отеля, не смог погасить полученные в банке ссуды, «Аграркредит» обратился в суд для получения права собственности на данный актив.
Следует уточнить, что «Аграркредит» — финансовая структура, управляющая токсичными активами Международного банка Азербайджана. Известно, что эта госкомпания борется за возврат кредитов на почти 15 миллиардов манатов, украденных из банка в период «правления» Джахангира Гаджиева.
В данный момент «Аграркредит» планирует обновить морально устаревшие интерьеры отеля и привлечь к нему новых постояльцев. Об этом и других планах на будущее отеля «Эрмитаж» санкт-петербургскому изданию «Фонтанка» рассказал Измир Исмаилов, представитель компании «Аграркредит» в Азербайджане.
«В соответствии с решением Министерства финансов и Министерства экономики Азербайджана, «Эрмитаж» останется отелем, ориентированным как на внутренний туризм России, так и на иностранных гостей, - отметил, в частности, Измир Исмаилов. - Мы также надеемся, что сможем договориться с руководством музея «Эрмитаж», чтобы сохранить за отелем его лицензированное название».
По словам Исмаилова, в случае, если руководство музея «Эрмитаж» откажет компании в этой просьбе, то «Аграркредит», в соответствии с законодательством Российской Федерации, будет развивать отель под другим именем.
В планы «Аграркредита» входит обновление некоторых элементов обветшалого интерьера отеля с сохранением общего стиля. Итоговую стоимость работ компания определит после инвентаризации и изучения текущего состояния отеля. Решение будет принято уже в ближайшие недели, а пока «Эрмитаж» будет работать в прежнем режиме.
«Мы надеемся, что бывшие владельцы «Эрмитажа» передадут нам здание мирным путем, не станут саботировать передачу имущества и, главное, не причинят отелю физический и материальный ущерб», - сказал Измир Исмаилов.
Напомним, в середине 2000-х годов принадлежавшая Малику Бабаеву Международная Балтийская инвестиционная компания купила этот отель у Дома культуры работников пищевой промышленности за 4,1 миллиона долларов.
Договорившись с руководством музея «Эрмитаж», Малик Бабаев также приобрел у него право использовать историческое название легендарного музея в качестве названия отеля, фактически став первым на постсоветском пространстве бизнесменом, получившим право использовать бренд «Эрмитаж» в коммерческих целях.
Приобретя пришедший в упадок отель, Бабаев взял на восстановление здания в Международном банке Азербайджана долларовый кредит под 12 процентов годовых. Точная сумма кредита остается неизвестной, но, по мнению экспертов, на реставрационные работы и ремонт отеля было потрачено не менее 35-40 миллионов долларов.
Отметим, что Малик Бабаев известен как бизнесмен, инвестирующий в недвижимость в Санкт-Петербурге. Бабаева считают одним из бывших деловых партнеров Джахангира Гаджиева, вместе с которым он основал Международную Балтийскую инвестиционную компанию.
В результате, за счет кредита банка МБА-Москва, Малик Бабаев сумел полностью восстановить отель и открыть его в 2013 году. Но с того же года финансовые показатели компании Бабаева неизменно ухудшились, бизнесмен так и не смог погасить заем, а позднее передал отель МБА-Москва в качестве залога.
Позже Бабаев договорился с компанией «Аграркредит» о реструктуризации долга, но в итоге нарушил и эту договоренность, после чего «Аграркредит», использовав все рычаги влияния, добился получения права собственности на отель «Эрмитаж».