Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:20

Как уже сообщалось, по итогам многолетних судебных разбирательств отель «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге стал собственностью азербайджанской госкомпании - финансовой структуры «Аграркредит» (учредитель — Министерство финансов Азербайджана), которая приобрела право собственности на этот объект. Отметим, что отель был отремонтирован благодаря кредитам на десятки миллионов долларов, предоставленных банком МБА-Москва – дочерней структурой Международного банка Азербайджана в России.

После того, как Малик Бабаев, бывший деловой партнер скандально известного Джахангира Гаджиева и экс-владелец отеля, не смог погасить полученные в банке ссуды, «Аграркредит» обратился в суд для получения права собственности на данный актив. Следует уточнить, что «Аграркредит» — финансовая структура, управляющая токсичными активами Международного банка Азербайджана. Известно, что эта госкомпания борется за возврат кредитов на почти 15 миллиардов манатов, украденных из банка в период «правления» Джахангира Гаджиева. В данный момент «Аграркредит» планирует обновить морально устаревшие интерьеры отеля и привлечь к нему новых постояльцев. Об этом и других планах на будущее отеля «Эрмитаж» санкт-петербургскому изданию «Фонтанка» рассказал Измир Исмаилов, представитель компании «Аграркредит» в Азербайджане. «В соответствии с решением Министерства финансов и Министерства экономики Азербайджана, «Эрмитаж» останется отелем, ориентированным как на внутренний туризм России, так и на иностранных гостей, - отметил, в частности, Измир Исмаилов. - Мы также надеемся, что сможем договориться с руководством музея «Эрмитаж», чтобы сохранить за отелем его лицензированное название».

По словам Исмаилова, в случае, если руководство музея «Эрмитаж» откажет компании в этой просьбе, то «Аграркредит», в соответствии с законодательством Российской Федерации, будет развивать отель под другим именем. В планы «Аграркредита» входит обновление некоторых элементов обветшалого интерьера отеля с сохранением общего стиля. Итоговую стоимость работ компания определит после инвентаризации и изучения текущего состояния отеля. Решение будет принято уже в ближайшие недели, а пока «Эрмитаж» будет работать в прежнем режиме. «Мы надеемся, что бывшие владельцы «Эрмитажа» передадут нам здание мирным путем, не станут саботировать передачу имущества и, главное, не причинят отелю физический и материальный ущерб», - сказал Измир Исмаилов.

Напомним, в середине 2000-х годов принадлежавшая Малику Бабаеву Международная Балтийская инвестиционная компания купила этот отель у Дома культуры работников пищевой промышленности за 4,1 миллиона долларов. Договорившись с руководством музея «Эрмитаж», Малик Бабаев также приобрел у него право использовать историческое название легендарного музея в качестве названия отеля, фактически став первым на постсоветском пространстве бизнесменом, получившим право использовать бренд «Эрмитаж» в коммерческих целях. Приобретя пришедший в упадок отель, Бабаев взял на восстановление здания в Международном банке Азербайджана долларовый кредит под 12 процентов годовых. Точная сумма кредита остается неизвестной, но, по мнению экспертов, на реставрационные работы и ремонт отеля было потрачено не менее 35-40 миллионов долларов.