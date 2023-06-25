В Беларуси строят лагеря для «вагнеровцев»

В Осиповичах Могилевской области Беларуси ведется строительство военного лагеря для восьми тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает «Верстка».

По словам анонимного источника, лагерей будет несколько, один из них как раз расположился в Осиповичах — в 200 километрах от границы с Украиной. Как пишут журналисты, площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров.

Другой источник «Верстки», близкий к руководству Могилевской области Беларуси, также подтвердил, что властям указали построить лагерь для ЧВК «Вагнер» в регионе. Помимо этого, переход наемников в Беларусь подтверждают их родственники, пишут журналисты.