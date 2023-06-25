Центробанк Турции принял решение. У лиры новый рекорд падения

Курс лиры к доллару на этом фоне опустился до очередного минимума, тогда как котировки акций банков выросли.

Центробанк Турции смягчил регулятивные требования, введенные ранее с целью стимулирования частных лиц и бизнеса к сокращению долларовых вложений и увеличению депозитов в турецких лирах, передает Интерфакс.

Турецкий ЦБ пересмотрел механизм, требовавший от банков резервировать активы в лирах в размере 10% от суммы депозитов в иностранной валюте. Ставка этого механизма понижена до 5%, сообщил регулятор в воскресенье.

В случае, если доля депозитов в лирах в банке составляет менее 57%, ставка механизма повышается на 7 процентных пунктов. Ранее эта надбавка действовала для финкомпаний с долей депозитов в лирах менее 60%.

Банки, где вклады в лирах составляют более 70%, получают скидку к ставке механизма резервирования в 2 процентных пункта.

В турецком ЦБ назвали смягчение регулятивных требований первым шагом к упрощению денежно-кредитной политики, отмечает Financial Times. На прошлой неделе Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку впервые более чем за два года. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята сразу на 6,5 процентного пункта - до максимальных с 2011 года 15% с 8,5%.

Курс доллара США к лире в понедельник, 26 июня, по данным на 16:35 составлял 25,9535 лиры против 25,2375 лиры на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов в понедельник курс поднимался до рекордных 26,0453 лиры/$1.