Пригожина заметили в трехзведочном отеле

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был замечен в Минске. Об этом сообщили Telegram-каналы.

Отмечается, что главу ЧВК заметили в трехзвездочном отеле Green City на окраине белорусской столицы. В самой гостинице при этом не смогли подтвердить, что Пригожин остановился у них, сославшись на конфиденциальность информации о постояльцах.

В отеле также уточнили, что номеров класса люкс у них нет, а наиболее дорогим вариантом размещения является номер категории «улучшенный» стоимостью 180 белорусских рублей (порядка 6000 российских рублей) за ночь.