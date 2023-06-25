Беларусь получит самый дешевый в мире российский газ

Беларусь получила самую низкую цену на российский газ в мире, сказал в интервью российским СМИ посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

По его словам, такое решение принял лично президент России Владимир Путин. Оно распространяется на весь срок действия контракта с «Газпромом», который заключен до 2031 года.

Сейчас Беларусь платит $128,52 за тысячу кубов газа. Эту цену президенты двух стран договорились не менять еще три года, добавил Крутой.

Кроме того, после определения контуров соглашения по общему газовому рынку в Союзном государстве Россия и Беларусь подпишут соглашение по общему рынку электроэнергии. По словам Крутого, оно, «по большому счету, уже готово».