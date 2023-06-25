В Сумгаите мужчина убил жену и сдался полиции

В понедельник, 26 июня, в Сумгаитскую городскую прокуратуру поступила информация об убийстве 36-летней Лейлы Мурадовой.

Согласно сообщению, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения, что Балафар Мурадов, 1993 года рождения, во время конфликта нанес смертельное ножевое ранение своей супруге Мурадовой.

В Сумгаитской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Балафар Мурадов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В заявлении МВД говорится, что Мурадов после произошедшего сам сдался полиции.