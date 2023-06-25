Экс-помощник Путина призвал «больше не играть в ЧВК»

Сурков назвал ЧВК «заимствованием из американской практики». По его словам, частные армии не соответствуют политической, управленческой и военной культуре России и возникали «только во времена Смуты и Гражданской войны».

«Если закон о ЧВК примут, то, как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую «зону племен». Не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО», — заявил Сурков.

Суркова также спросили о причинах и возможных последствиях мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В ответ он заявил, что все, что нужно знать о Пригожине, это то, что в 1980 году он участвовал в нападении на женщину в Петербурге, за что получил тюремный срок.