«Российская угроза сохранится»: британский генерал призвал «вооружаться и быть готовыми»

Командующий британскими сухопутными войсками генерал сэр Патрик Сандерс на конференции в лондонском аналитическом центре RUSI сделал несколько заявлений о войне в Украине, передает BBC.

Генерал, в частности, сказал: «Оценивать успех украинского наступления пока рано, но то, что стало принято называть «формирующими операциями», — действия, подготавливающие условия для прорыва обороны, — впечатляют».

Далее Сандерс отметил, что российская армия знает, какие из украинских частей и соединений обучались британской армией. Британская разведка об этом проинформирована из данных перехватов.

«Я считаю, что российская угроза сохранится — мы должны вооружаться и быть готовыми», — сказал генерал Сандерс.

Он также высказался о мятеже Пригожина: по его словам, несмотря на это событие, «армия Путина все еще удерживает позиции». Сандерс призвал «никогда не списывать Москву» — даже расколотая Россия, по его словам, вряд ли сулит хорошие новости.