Президент США Джо Байден впервые лично высказался о мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Мы четко заявили, что мы не причастны, мы не имели к этому отношения», — заявил Байден.

Президент США также отметил, что это часть борьбы внутри российской системы и пока рано делать выводы, как будет дальше развиваться ситуация в России. Соединенные Штаты были готовы к ряду сценариев в связи с последними событиями в России, сказал Байден.

США продолжат поддерживать Украину, что бы ни происходило в России, подчеркнул Байден.