Латвия больше не выдает визы россиянам

Латвия перестанет выдавать визы гражданам России. С 26 июня все дипмиссии страны приостанавливают прием заявлений из-за «непредсказуемого развития внутренних политических событий» в РФ, говорится в заявлении МИД республики.

При этом в ведомстве отметили, что рассмотрят все визовые заявления, которые начали обрабатывать до 25 июня.

В субботу, 24 июня, когда в России состоялась попытка вооруженного мятежа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна не будет выдавать россиянам гуманитарные или другие визы «в связи с событиями».