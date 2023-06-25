Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана во главе с ее председателем Анаром Багировым посетила 23-24 июня Грузию и в рамках визита приняла участие в официальной церемонии открытия нового административного здания Коллегии адвокатов Грузии — Дома адвокатов в Тбилиси.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, председатель Коллегии адвокатов Грузии Давид Асатиани, вице-президент Международной ассоциации юристов (IBA) Клаудио Виско и другие высокопоставленные лица.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров довел до сведения участников мероприятия информацию об успешных реформах в сфере адвокатуры в Азербайджане, проектах, реализуемых структурой совместно с различными международными организациями.