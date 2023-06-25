Тысячи северокорейцев потребовали нанести удар по США

В прошедшее воскресенье около 120 тысяч северокорейцев вышли на митинг в Пхеньяне, посвященный 73-й годовщине начала Корейской войны, и призвали лидера страны нанести ядерный удар по США. Об этом сообщило в понедельник Reuters.

Митингующие выкрикивали лозунги, призывающие к «военной мести» с целью уничтожения США. Они держали плакаты с лозунгами «Вся материковая часть США находится в пределах нашего диапазона стрельбы» и «Империалистические США — разрушитель мира».

Местные СМИ в этот день разместили материалы о том, что у Северной Кореи теперь есть «самое сильное абсолютное оружие для наказания империалистов США» и «мстители на нашей земле горят неукротимой волей отомстить врагу».

На фотографиях, распространенных северокорейскими СМИ, видно, что все протестующие, собравшиеся на стадионе, в масках.