Чтобы отрезвить: российский политолог снова призвал ударить ядерным оружием по Европе

Несколько недель назад он опубликовал схожие тезисы в статье для прокремлевского журнала «Профиль».

Запад потерял страх перед российским ядерным оружием, решившись на масштабную военную поддержку Украины, и Москве следует существенно снизить порог его применения, чтобы отрезвить политиков в США и Европе. Такое мнение в статье, опубликованной в российском СМИ, изложил влиятельный российский внешнеполитический эксперт Сергей Караганов.

«Там все время полуофициальные лица подчеркивают: нет, русские никогда не применят ядерное оружие. Они хотят, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не ставили даже этот вопрос, как бы освобождая им дорогу для бесконечной войны в Украине. Но учитывая, что их потенциал в области ВПК выше, чем у нас, они просто нас хотят измотать», — пишет Караганов.

«Конечно, применение ядерного оружия — это чудовищный шаг, его по возможности нужно избежать. Но, как показывает вектор развития Запада, его элит и общества, их движение к античеловеческим и постчеловеческим ценностям — все это однозначно говорит об объективном приближении к большой термоядерной войне. Мы должны прервать этот процесс и таким образом спасти мир — по возможности, конечно, избегая сверхжестких действий», — указывает Караганов.

Американцы ни при каких обстоятельствах не ответят на ядерный удар по их союзникам ядерным ударом по территории России, уверен Караганов.

А на вероятный ответный удар обычными вооружениями России следует ответить еще более массированными ядерными ударами, которые «покончат с Европой как с геополитической единицей».