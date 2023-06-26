Русские перехватили над Черным морем британские самолеты

Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon ВВС Великобритании. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации, - добавили в ведомстве. - Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы».