В Турции считают, что Россия повторила ошибку Судана

Россия повторила ошибку Судана, сделав ставку на ЧВК. Об это пишет турецкая газета Milliyet.

По мнению издания, подобные парамилитарные (военизированные организации, не входящие в официальную структуру вооруженных сил или правоохранительных органов той или иной страны - ред.) частные организации, набирая популярность в обществе, в какой-то момент приступают к выстраиванию собственных связей с представителями власти и бизнеса.

В Судане в апреле этого года тоже прошли боестолкновения между Вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования (СБР) — военизированной организацией, сформированной из арабского ополчения. Поводом для столкновений стал вопрос интеграции СБР в структуру армии — аналогично попытке российского Минобороны взять боевиков «Вагнера» под госконтроль.