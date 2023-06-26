Президент РФ Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к нации, в ходе которого прокомментировал вооруженный мятеж, который организовал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Главные тезисы заявления Путина.

Российское общество и власти проявили «высочайшую консолидацию в поддержке конституционного порядка». По словам президента РФ, «всех сплотила ответственность за судьбу отечества».

Организаторы мятежа предали и свой народ, и тех, кого втянули в это преступление. «Подавляющее большинство бойцов группы «Вагнер» - патриоты России и храбро сражались за ее интересы».

Путин предложил им либо продолжить службы в рядах Минобороны, либо отправиться домой, либо уйти в Беларусь.

«Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал Путин.

Во время обращения президент РФ заявил, не называя имен, что организаторы мятежа предали свою страну, народ и «тех, кого втянули в преступление». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», — сказал Путин.

Он также выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко за вклад в мирное урегулирование ситуации.

Обращение президента РФ длилось чуть больше пяти минут.