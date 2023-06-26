Путин поставил условие «вагнеровцам» новость дополнена 23:25
Президент РФ Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к нации, в ходе которого прокомментировал вооруженный мятеж, который организовал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Главные тезисы заявления Путина.
Российское общество и власти проявили «высочайшую консолидацию в поддержке конституционного порядка». По словам президента РФ, «всех сплотила ответственность за судьбу отечества».
Организаторы мятежа предали и свой народ, и тех, кого втянули в это преступление. «Подавляющее большинство бойцов группы «Вагнер» - патриоты России и храбро сражались за ее интересы».
Путин предложил им либо продолжить службы в рядах Минобороны, либо отправиться домой, либо уйти в Беларусь.
«Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал Путин.
Во время обращения президент РФ заявил, не называя имен, что организаторы мятежа предали свою страну, народ и «тех, кого втянули в преступление». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», — сказал Путин.
Он также выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко за вклад в мирное урегулирование ситуации.
Обращение президента РФ длилось чуть больше пяти минут.
* * * 23:12
Президент России Владимир Путин выступает с обращением.
Это уже второе его подобное выступление за последние несколько дней. Предыдущее было утром 24 июня. Тогда глава государства высказался насчет попытки вооруженного восстания в РФ.
* * * 22:35
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня вечером, 26 июня, Владимир Путин сделает несколько важных заявлений из Кремля. Об этом сообщает российский Первый канал.
«Информация, которую Первый канал получил только что от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — говорится в сообщении канала.
Выступление Путина «без преувеличения определят судьбу России», заявил Песков. Когда именно Путин намерен выступить с обращением, точно неизвестно.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также готовится выступить с заявлением, сообщил вечером 26 июня телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.