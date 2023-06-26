В Москве обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин принял посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна.

«Проведена обстоятельная сверка часов по актуальным вопросам двусторонней повестки дня», - сообщает МИД РФ.

По информации российского министерства, Галузин и Арутюнян также обсудили ситуацию на Лачинской дороге и в целом вокруг Карабаха.

«Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений», - указывает МИД РФ.