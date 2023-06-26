Лукашенко не планирует экстренного обращения к нации

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник ответит на актуальные вопросы, сообщил журналист белорусского гостелеканала ОНТ Игорь Тур.

«Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир», - цитирует Интерфакс журналиста.

Ранее близкий к президенту Беларуси телеграм-канал «Пул Первого» анонсировал в ближайшее время выступление белорусского лидера.