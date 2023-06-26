Путин совещается с силовиками

Президент РФ Владимир Путин устроил рабочее совещание с руководителями силовых ведомств страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что совещание проходит после обращения к россиянам вечером 26 июня.

В совещании участвуют министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель ФСО Дмитрий Кочнев.