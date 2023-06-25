Forbes: Варданян блокирует мир между Азербайджаном и Арменией

В статье, опубликованной в журнале, автор напоминает, что «28 мая Варданян в своем русскоязычном Telegram-канале заявил, что сепаратисты «не должны подписывать никаких соглашений с Азербайджаном». На своей странице в Twitter Варданян пишет «о проблемах с правами человека», связанных с Карабах ским регионом, и особенно громко высказывается о так называемой «блокаде» дороги, соединяющей регион с Арменией».

Авторитетное экономическое издание в мире - журнал Forbes назвал российского миллиардера Рубена Варданяна «лидером в блокировании прочного мира между Арменией и Азербайджаном».

Журналист пишет, что Варданян, который был «экспортирован» в Карабахский регион Азербайджана из Москвы и раньше был «госминистром» сепаратистов, скорее всего, покинул свой «пост», чтобы избежать риска индивидуальных санкций.

«В настоящее время он также подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО», - добавил автор.

«... Состоятельный магнат считается лидером в блокировании прочного мира между Арменией и Азербайджаном», - отмечает Forbes.

Автор статьи отмечает, что несколько раз обращался к Варданяну за комментариями. Но российский миллиардер не отвечал на эти запросы.

Бренда Шаффер, член Американской ассоциации политических наук, научный сотрудник The Atlantic Council, говорит, что Варданян пользуется благословением Москвы. «Москва позволяет пересылать в армянскую общину Карабаха оружие, армянских солдат, мины и многое другое», — замечает Шаффер.

По ее словам, в сентябре 2022 года Варданяна направили в районы Карабаха, где размещен российский миротворческий контингент: «Варданян быстро утвердился там как де-факто лидер армянского населения и начал подрывать мирные переговоры. Учитывая российский контроль над территорией и связи карабахских армян с Москвой… немыслимо, чтобы Варданяну был предложен руководящий пост без настояний Москвы».