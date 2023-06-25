Кроме Азербайджана, в первенстве участвуют команды из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Пакистана.

В Габале стартовали международный конкурс «Юный спасатель», посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и финальный этап общереспубликанского первенства «Юный спасатель и пожарный», организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Чемпионат проходит в 4 этапа: школьные, районные (городские), зональные и общереспубликанские соревнования. Команды, победившие в зональных соревнованиях, принимают участие в общереспубликанском финале.

В заключительном этапе общереспубликанского первенства этого года за первенство будут бороться команды из 16 районов и городов.

Также на конкурс в этом году приглашены более 20 детей шехидов из разных регионов Азербайджана.

Соревнования продлятся до 2 июля.