Соревнования для детей от МЧС фото
В Габале стартовали международный конкурс «Юный спасатель», посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и финальный этап общереспубликанского первенства «Юный спасатель и пожарный», организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям.
Кроме Азербайджана, в первенстве участвуют команды из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Пакистана.
Чемпионат проходит в 4 этапа: школьные, районные (городские), зональные и общереспубликанские соревнования. Команды, победившие в зональных соревнованиях, принимают участие в общереспубликанском финале.
В заключительном этапе общереспубликанского первенства этого года за первенство будут бороться команды из 16 районов и городов.
Также на конкурс в этом году приглашены более 20 детей шехидов из разных регионов Азербайджана.
Соревнования продлятся до 2 июля.