Госдеп: Путину брошен прямой вызов

Ситуация в России остается динамичной спустя несколько дней после попытки мятежа, заявил журналистам представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что у него нет никаких суждений относительно местонахождения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Это, безусловно, новая вещь – видеть, что власти президента Путина брошен прямой вызов. Это нечто новое, когда Евгений Пригожин прямо ставит под сомнение обоснование этой войны и указывает на то, что война велась, по сути дела, на основе лжи», – говорит Миллер.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что по указанию президента Байдена он поручил своей команде взаимодействовать с российской стороной, чтобы обеспечить защиту американского персонала, а также всех американских граждан в России.