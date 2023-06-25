Агаханов убил и поджег односельчан

В апреле этого года в полицию поступила информация о том, что при пожаре в одном из домов в селе Ялама Хачмазского района погибли два человека.

В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий установлено, что погибшие были убиты до пожара, а дом намеренно подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемый в совершении преступления житель села Рамин Рахман оглу Агаханов, 1996 года рождения, задержан сотрудниками полиции и передан следствию. По предварительной информации, преступление произошло из-за денежного конфликта.