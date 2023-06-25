Женщин будут брать на службу в армянской армии решение парламента
Парламент Армении принял закон о системе призыва женщин на военную службу на добровольной основе. За принятие законопроекта выступили 64 парламентария из 107.
Министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил, что заявление на прохождение шестимесячной службы могут подать женщины от 18 до 27 лет, до 1 марта и 1 октября каждого года. До дня призыва женщины могут отказаться от службы. Проходить же ее они будут в учебной части, где сформируют женский батальон. После этого, по словам Папикяна, женщины-военнослужащие смогут заключить контракт на пять лет.